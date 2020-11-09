10 Kasım Atatürk’ü anma programı! Atatürk ebediyete uğurlanmasının 82. yılında birçok etkinlikle anılacak! 10 Kasım anma programı

10 Kasım Atatürk’ü anma programı, anma gününün koronavirüs gölgesinde geçecek olmasına rağmen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Belediyeler anma programlarını açıkladı. Kadıköy'de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak "Ata'ya saygı zinciri" oluşturulacak. Muratpaşa Belediyesi, 10 Kasım'da, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda Atatürk’ü etkinliklerle anacak. Gazeteci, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk'ün de katılımıyla "Sonsuzluğa" isimli film gösterimiyle başlayacak anma programı, Serenad Bağcan dinletisiyle devam edecek. Silivri Belediyesi ise “Ata’ya Saygı Sergisi” ve “Anıtkabir’e Gidiyoruz” isimli çocuk tiyatrosu (canlı yayın) düzenleyecek.

Atatürk ebediyete uğurlanmasının 82. yılında anılacak. Anma programı kapsamında konserler yaplıp, tiyatrolar gösterilirken Kadıköy Belediyesi bu yıl da saygı zinciri etkinliği düzenleyecek. El ele tutuşmadan, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak planlanacak 6,5 kilometre uzunluğundaki zincire vatandaşlar, aralarında 2 metre mesafe bırakarak katılacak. 10 Kasım anma programı detayları…

KADIKÖY BELEDİYESİ 10 KASIM ANMA PROGRAMI

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.05'te Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında her yıl düzenlenen saygı zinciri, pandemi önlemleri kapsamında bu yıl sosyal mesafeli olarak gerçekleştirilecek.

El ele tutuşmadan, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak planlanacak 6,5 kilometre uzunluğundaki zincire vatandaşlar, aralarında 2 metre mesafe bırakarak katılacak.

Kadıköy'de 2013'ten bu yana düzenlenen "Ata'ya saygı zinciri"ne denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler sirenlerini çalarak destek verecek. Dalgıçlar da denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açacak.

İzmir'deki depremde kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı-BAK Kadıköy de zincire katılarak Türk bayrağı açacak.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 10 KASIM PROGRAMI

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yılında düzenlenecek anma programına katılımın covid-19 pandemisi nedeniyle sınırlı tutulacağını hatırlatarak, "Anma etkinliklerine katılmak isteyen komşularımızın, Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı telefonunu arayarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölüm yıldönümü 10 Kasım'da, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerle anacak. Gazeteci, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk'ün de katılımıyla "Sonsuzluğa" isimli film gösterimiyle başlayacak anma programı, Serenad Bağcan dinletisiyle devam edecek. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek program saat 20.00'de başlayacak.

Başkan Uysal, anma programının gerçekleştirileceği meydanın covid-19 pandemisi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak karelere bölündüğünü söyledi. Düzenlemenin ardından meydanının yaklaşık bin kişi kapasiteye sahip olduğunu aktaran Başkan Uysal, anma etkinliklerine katılmak isteyen Antalyalıların Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı telefonunun arayarak kayıt yaptırmaları gerektiğini dile getirdi

SİLİVRİ BELEDİYESİ 10 KASIM ÖZEL PROGRAMI

Silivri Belediyesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle özel anma programı düzenliyor. 9 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 16.00’da “Anıtkabir’e Gidiyoruz” isimli çocuk tiyatrosu canlı yayınla seyircilerle buluşurken, 9-15 Kasım 2020 tarihleri arasında Silivri Belediyesi Oğuz Aral Sergi Salonu’nda ressam Bedia Bıçakcı’nın eserlerinden oluşan “Ata’ya Saygı Sergisi” Silivrililerin ziyaretine açılacak. Pandemi sebebi ile kontrollü ziyaretçinin kabul edileceği sergi, saat 10.00-20.00 arası ziyarete açık olacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL “ANITKABİR’E GİDİYORUZ” TİYATROSU CANLI YAYINLANACAK

Silivri Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle düzenlenecek programın ilki 9 Kasım Pazartesi günü “Anıtkabir’e Gidiyoruz” isimli çocuk tiyatrosu ile gerçekleştirilecek. Pandemi sebebi ile katılımcının alınmayacağı oyun, saat 16.00’da facebook.com/silivribel adresinden canlı olarak yayınlanacak. Oyunun hikâyesi ise şu şekilde; Öğrenciler arasında hummalı bir hazırlık vardır. Özenle ve gayretle bir gün sonraki gezi için çalışmalara başlarlar. Ancak bunu öğretmenlerinden gizli yaparlar. ‘Çocukların gidecekleri yer neden bu kadar önemlidir? Bu denli saygıyla yaptıkları etkinlik nedir?’ sorusuna yanıt oyunda. Anıtkabir Yolunda her çocuk Ata'nın izinde gitmeye devam ediyor. 10 Kasım yas değil, söz verme günüdür. Türk çocukları için yazılan oyun 36. kez sahneleniyor.