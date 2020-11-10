10 Kasım Atatürk sözleri! Kısa özlü 10 Kasım Atatürk’ü anma sözleri, mesajları ve fotoları 2020!

10 Kasım 1938… Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal’in sonsuzluğa uğurlandığı günün 82. Yılı. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü vefatının 82. yıldönümünde anmak isteyen milyonlar oan saygılarını ifade etmek ve onu anmak için Atatürk sözleri, fotoğrafları paylaşıyor. Görseller, sözler araştırılırken biz de kısa özlü 10 Kasım Atatürk sözlerini ve mesajlarını derledik. İşte 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları…

10 Kasım sözleri, mesajları ve görselleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 10 Kasım Atatürk’ü anmak isteyen vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşacakları uygun sözleri ve görselleri araştırıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının üzerinden 82. yıl geçti. 10 Kasım Atatürk’ü anma sözleri, mesajları ve fotoları 2020…

10 KASIM ATATÜRK SÖZLERİ

‘’Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez’’

‘’Egemenlik verilmez alınır’’

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."

"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir."



"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI

"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz."

"Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın."

"Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her 10 Kasım'da."

Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.



82 yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 82. kez başın bir kere daha sağ olsun.



Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.



Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; ebediyete intikalinin 82’nci yıldönümünde, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelik türlü entrikaların sergilenmekte olduğu çok zor bir dönemde anıyoruz.



Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.

"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz kendisine ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum."

"Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız…"

"Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."

"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."

"Bağımsızlık için mücadeleden hiç yılmayan ulu önder Atatürk'ü özlem ve minnetle anıyorum..."