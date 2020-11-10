10 Kasım Atatürk'ü Anma günü hakkında merak edilen konulardan biri de '10 Kasım 2020 tatil mi, Bankalar, kargolar, okullar var mı?' soruları oldu. 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk saygı ve rahmet ile anılıp, çeşitli etkinliklerle minnetleri anlatılırken resmi tatil olup olmadığını araştırılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden 82 yıl geçti. Resmi tatillerde banka, okul gibi resmi kurumlarda tatil olunca vatandaşlar 10 Kasım’ın da resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. 10 Kasım 2020 tatil mi? Bankalar, kargolar, resmi daireler resmi tatil mi, açık mı?

10 KASIM 2020 TATİL Mİ?

Bu sene Salı gününe denk gelen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, resmi tatil değil.

10 KASIM BUGÜN KARGOLAR, BANKALAR AÇIK MI?

10 Kasım resmi tatiller içerisinde yer almadığından tatil değildir. Bankalar, kargolar ve diğer resmi kurumlar bugün açık olacak.

2021 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı tatili: 1 gün süreli bir tatil olan yılbaşı tatili, 1 Ocak günü verilmektedir.

23 Nisan tatili: 1 gün süreli bir tatil olan 23 Nisan, 2021 yılında cuma gününe gelmektedir.



1 Mayıs tatili: 1 gün süreli bir tatil olan 1 Mayıs, 2021 yılında Cuma gününe denk gelmektedir.



19 Mayıs: 1 gün süreli bir tatil olan 19 Mayıs, 2021 yılında salı gününe denk gelmektedir.



Ramazan Bayramı: Ramazan Bayramı, 1 gün arefe 3 gün ise bayram olmak üzere 4 günlük bir tatili kapsamaktadır. Ramazan Bayramı 23 Mayıs arefe, 24, 25, 26 Mayıs ise bayram günleri olmak üzere 4 günlük bir tatil kapsamaktadır.



15 Temmuz: 1 günlük bir resmi tatil olan 15 Temmuz, 2021 yılında Çarşamba gününe denk gelmektedir.



Kurban bayramı: 1 günü arefe olmak üzere 4 günlük bir tatil olan Kurban bayramı, 2021 yılında 3 gün ya da, arefe tatil verildiği takdirde 5 gün olarak verilecektir. 2021 yılında Kurban bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Tatilin son tarihi ise 3 Ağustos Pazartesi günüdür.



30 Ağustos: Zafer Bayramı, 1 günlük bir resmi tatildir. 30 Ağustos, 2021 yılında Pazar gününe denk gelmektedir.



Cumhuriyet bayramı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 1 günlük bir resmi tatildir. Bayram 2021 yılında Perşembe gününe denk gelmektedir