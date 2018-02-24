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10 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 20:56 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 20:56

Aydın merkezli 10 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, 16 kişi gözaltına alındı.


Aydın merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu  - Örgütün TSK ve  emniyet yapılanmasına ilişkin operasyonda 16 kişi gözaltına alındı - Operasyonda  mahrem imam M.B, Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındayken  yakalandı    AYDIN (AA) -
 
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına  ilişkin Aydın, İzmir, Kütahya, Uşak, Edirne, Antalya, İstanbul, Giresun, Denizli  ve Antalya'daki 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. 
 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri,  örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerinin de  bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
Operasyonda, "Ömer" kod adlı mahrem imam M.B, Edirne'den yasa dışı  yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı.
 
Diğer illerdeki operasyonlarda ise aralarında 2 muvazzaf asker, 9  polis, 1 mahrem imam ve kapatılan askeri okullardan atılan 3 eski öğrenci  gözaltına alındı.
 
Şüpheliler, ifade işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne  getirildi.
 
Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 3 zanlıyı arama çalışmaları  sürüyor.

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