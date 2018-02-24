10 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Aydın merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu - Örgütün TSK ve emniyet yapılanmasına ilişkin operasyonda 16 kişi gözaltına alındı - Operasyonda mahrem imam M.B, Edirne 'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı AYDIN (AA) -

İstanbul, Giresun, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına ilişkin Aydın, İzmir , Kütahya, Uşak , Edirne, Antalya Denizli ve Antalya'daki 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerinin de bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Ömer" kod adlı mahrem imam M.B, Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı.

Diğer illerdeki operasyonlarda ise aralarında 2 muvazzaf asker, 9 polis, 1 mahrem imam ve kapatılan askeri okullardan atılan 3 eski öğrenci gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 3 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.