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10 il için sağanak uyarısı

İHA/AA |  17 Haziran 2019 Pazartesi - 9:21 | Son Güncelleme : 17 06 2019 - 11:31

Meteoroloji'den 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı geldi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. 
 
Kars ve Ardahan çevreleri sabah saatlerinden itibaren; Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars çevreleri öğle saatlerinden sonra akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. 
 
Bölgede rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.  Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 9, Ağrı'da 11, Erzurum'da 10, Erzincan'da 16, Iğdır'da 18 derece ölçüldü. 
 
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 28, Erzurum'da 27, Kars 27 ve Ardahan'da 26 derece olması öngörülüyor. 
 
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için gök  gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.  
 
HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYECEK
 
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden  yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun büyük bölümünde geçen hafta boyunca yerel  olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde yağışa yol  açan sistem, hafta sonuna kadar etkisini daha da artırarak sürecek.
 
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta genellikle öğleden  sonraları görülecek yağışların yer yer kuvvetli ve şiddetli olması, hayatı  olumsuz etkilemesi bekleniyor.
 
Yağışlar sonucu meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım  düşmesi, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli  ve tedbirli davranılması gerekiyor.
 
Hava sıcaklıklarının da hafta boyunca mevsim normalleri civarında  seyredeceği tahmin ediliyor.

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