10 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 29 milyon 95 bin 280 TL.

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 29 milyon 95 bin 280 TL. 10 Haziran 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -10-18-28-32-42-47- oldu.

10 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Her hafta düzenli olarak uygulanmaya devam eden Süper Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye 27 Milyon 435 Bin 747 TL oldu.

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Süper Loto çekilişi bugün (10 Haziran) 21:30'da canlı olarak yayımlandı. Çekiliş sonucuna göre 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.