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10 Haziran koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

AA |  10 Haziran 2021 Perşembe - 19:30 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 19:39

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi  yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, hasta  sayısı ise 563 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 1009 oldu, 6 bin 895 kişinin Kovid-19 tedavisinin  veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 186 bin 728'e  yükseldi.
 
Test sayısı 56 milyon 346 bin 656'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 313  bin 98, vefat sayısı ise 48 bin 524 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7,  yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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