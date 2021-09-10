10 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Eylül 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." dedi.