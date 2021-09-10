Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Eylül 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." dedi.
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- 10 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
10 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
10 Eylül 2021 Cuma - 20:25 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 20:29