Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Ekim 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "“Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" dedi.
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- 10 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
10 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
10 Ekim 2021 Pazar - 20:35 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 20:36