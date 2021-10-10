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10 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

10 Ekim 2021 Pazar - 20:35 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 20:36

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.


Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Ekim 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "“Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" dedi.
 

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Sağlık Bakanlığı 10 Ekim koronavirüs vefat sayısı
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