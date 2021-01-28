10 dakikada motosiklet satışı!

L Sınıfı Araçlar (Motosiklet) için Türkiye Noterleri Birliği (TNB) ile birlikte sektörde faaliyet gösteren bütün firmalar Artes Projesi çalışmalarını tamamladı.Artes Projesinin 2021 şubat ayı ortasında devreye girmesiyle motosiklet alımı daha kolay ve hızlı yürüyecek. MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk yeni sistemin devreye girmesiyle tescil Belgesinin aynı gün 5-10 dakika içerisinde teslim edilerek hem zamandan hem de paradan tasarruf edileceğini belirtti. Öztürk, “Sektörün gelişimine katkı sağlayacak istatistik verilerin daha kapsamlı alınması da sağlanacaktır. Aynı zamanda hatalı ve sahteciliğinde önüne geçilmiş olunacak” dedi.

Satışlar 200 bini geçti



2020 yılında 208 bin 466 adet motosiklet satıldı, 50cc ve elektrikli araç satışları hariç bakıldığında ise bu rakam 107 bin 866 adet olarak gerçekleşti. Öztürk, sektörün son 15 yıldır sıkıştığı 100 binlerden birkaç yıl içinde 300 bin adetlere taşıyabileceğini belirtti. Artan motosiklet satışlarının yan sanayinin de gelişmesini sağlayacağını söyleyen Öztürk ,”Türkiye ithal eden ülke konumundan üretici ülke konumuna geçebilir. Bu nedenle vergiler ile iki katına çıkan ürün fiyatların üzerindeki vergi yükü azaltılması bu gelişimi daha da hızlandıracaktır”dedi.



Motosiklet festivali gündemde



Aniden yapılan vergi düzenlemelerinin dünyada her yıl üretilen 150 milyon motosikletin ülkemizdeki payını düşürdüğüne dikkat çeken Öztürk düşük adetlerin ufak parçanın bile üretiminin yapılmaması ve ithal girdinin önünü açtığına rikkat çekti. Bu yıl pandemi nedeniyle Motosiklet Fuarının yapılmaması yönünde karar aldıklarını hatırlatan Öztürk, “Ancak şartların iyileşmesi durumunda sezonda veya sezon sonunda fuar yerine “Motosiklet festivali “ adı altında , açık alanda bir etkinliğinin yapılması yönünde karar alındı ” dedi.