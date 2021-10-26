10 büyükelçinin geri adımı sonrası Bahçeli'den sert sözler: Kavala Soros'un kuryesi, Gezi Parkı olaylarının azmettiricisidir

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasi olmadığını, gerçek demokrasiyi getireceklerini söylüyor. Kılıçdaroğlu'na kim ne söylüyor ise yanlış söylüyor, komik düşürüyor, yanlışa sürüklüyor. Bu gidişle dost gördükleri postuna samanı dolduracaklardır.

Kılıçdaroğlu hem devlete hem de millete kazan kaldırmıştır. Böyle bir şahsın CHP Genel Başkanı olması inanılmayacak bir talihsizliktir. Türkiye'de milli irade vardır, egemenliğin sahibidir. Kılıçdaroğlu'nun gözü ile bakınca her şey rezalettir. Geçmişini unutan mankurttur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP ile yalnızca kuruluş yılları ile ilgili bağlantısı kalmıştır. CHP o eski CHP değildir.

Herkesin iş ve aş sorunlarını çözmüş bir milli ekonomiyi, terörün kökünü kazımış ve felç etmiş bir bünyeyi, dünyaya Türkçe bakan bir dış politika mimarisini el birliği ile, Cumhur İttifakı ile sağlayacağız. İrademiz ve gücümüz Büyük Türk Milleti'dir.

Türkiye Cumhuriyet toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet içinde, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Laikliğin tahribatı ve tenkisatı imkansızdır.

Bu milletin devletin varlığı ile kimin sorunu var ise bizim de onlarla sorunumuz sonuna kadar olacaktır. Alayını her cephede karşılayacağımız iyi bilinmelidir. Cumhurşiyet kolay kazanılmadı, işbirlikçi kalpazanlara bırakılmayacaktır.

Cumhuriyete düşmanlık, cumhura düşmanlıktır.