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10 büyükelçi Dışişleri Bakanlığı’na geldi

19 Ekim 2021 Salı - 10:14 | Son Güncelleme : 19 10 2021 - 10:16

Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi, Bakanlık yerleşkesine geldi.


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dışişleri bakanlığı diplomatik misyon şefi
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