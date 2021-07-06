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10 bin TL hesaplara yatırılacak! Rekor promosyon ödemesi...

06 Temmuz 2021 Salı - 20:31 | Son Güncelleme : 06 07 2021 - 20:31

Promosyon anlaşmasında imzalar atıldı. Her çalışana eşit olarak verilecek. 10 bin TL banka hesaplarına yatırılacak. Sağlık çalışanlarını ilgilendiren promosyon anlaşmasından 1009 kişi yararlanacak. Türk Sağlık Sen, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünde, 1009 çalışanı kapsayan ve 5 yıllık olan banka promosyonu ihalesi sonucunda her bir çalışana eşit olarak 10 Bin 20 TL ödeneceğini açıkladı.


Promosyon anlaşmasında sona gelindi. İmzalar atıldı. Her çalışana eşit olarak 10 bin 20 TL ödeme yapılacak. Türk Sağlık Sen'in promosyon anlaşmasına yönelik açıklaması şöyle;

Türk Sağlık-Sen çalışanlar için mücadeleye ve kazandırmaya devam ediyor. Son olarak Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çalışanlar için gerçekleştirilen promosyon ihalesine çalışanları temsilen yetkili olarak Kırklareli şubemiz katılmıştı.
 
İhale rekor bir anlaşma ile sonuçlandı. 1009 çalışanı kapsayan ve 5 yıllık olan banka promosyonu ihalesi sonucunda her bir çalışana eşit olarak 10 Bin 20 TL ödenecek.

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