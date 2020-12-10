10 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı...
10 Aralık 2020 Perşembe - 18:47 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 18:50
Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca Twitter
'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim.