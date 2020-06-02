1 yıl ertelemeli konut kredisi şartları nelerdir? 15 yıl vadeli devlet destekli düşük konut kredisi ödeme tablosu

Devlet destekli konut kredisi paketi açıklandı. Kamu bankaları corona virüse karşı normalleşme adımlarını hızlandıracak 4 yeni ekonomi destek kredi paketi açıkladı. 3 kamu bankası Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil destek kredilerini hayata geçirdi. Turizm sektörünü desteklemek amacıyla kamu bankalarıyla anlaşma yapacak tatil paketi ve yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri,ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarıyla anlaşmalar yapılarak sosyal destek paketi imkanı sunulurken, Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında 1 yılı ödemesiz 15 yıl vade ile kredi imkanı sağlanıyor. Peki, 1 yıl ertelemeli konut kredisi nasıl alınır? 15 yıl vadeli konur kredisi şartları nelerdir? 0.64 oranlı konut kredisi hesaplama nasıldır? İşte 15 yıl vadeli devlet destekli düşük konut kredisi ödeme tablosu ve 0.64 konut kredisi şartları…

Devlet destekli yeni ekonomi paketi belli oldu. Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni kredi paketi imkânı sundu. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank böylece Türkiye’de en düşük konut kredisi faiz oranı imkânı sunan banka oldu. 3 kamu bankasının ortak yaptığı açıklamanın ardından, 15 yıl vadeli konut kredisi hakkında yapılan araştırma arttı. Vatandaşlar, 1 yıl ertelemeli konut kredisi şartları nelerdir? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 15 yıl vadeli devlet destekli düşük konut kredisi hakkında merak edilenler…

15 YIL VADELİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak.

Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

1 YIL ERTELEMELİ KONUT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU

Örnek ödeme tablosu 1

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 12+168=180 1.019 171.184

*12 ay ödemesiz dönemli

Örnek ödeme tablosu 2

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 180 937 168.709

*Eşit Taksitli

İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Örnek ödeme tablosu 1

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 12+168=180 1.095 183.925

*12 ay ödemesiz dönemli

Örnek ödeme tablosu 2

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 180 1.007 181.285

*Eşit Taksitli

Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren şubelerden yapılacak. ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk geliyor.

0.64 KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU

Konut kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren, Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren, Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren kamu bankaları şubelerinden yapılabilecek. Tatil Destek Kredi Paketi'ne başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.