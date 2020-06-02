1 yıl ertelemeli konut kredisi şartları nelerdir? 15 yıl vadeli devlet destekli düşük konut kredisi ödeme tablosu

Devlet destekli yeni ekonomi paketi belli oldu. Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni kredi paketi imkânı sundu. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank böylece Türkiye’de en düşük konut kredisi faiz oranı imkânı sunan banka oldu. 3 kamu bankasının ortak yaptığı açıklamanın ardından, 15 yıl vadeli konut kredisi hakkında yapılan araştırma arttı. Vatandaşlar, 1 yıl ertelemeli konut kredisi şartları nelerdir? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 15 yıl vadeli devlet destekli düşük konut kredisi hakkında merak edilenler…
15 YIL VADELİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI
Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak.
Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
1 YIL ERTELEMELİ KONUT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU
Örnek ödeme tablosu 1
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000
12+168=180
1.019
171.184
*12 ay ödemesiz dönemli
Örnek ödeme tablosu 2
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000
180
937
168.709
*Eşit Taksitli
İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ ŞARTLARI
İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Örnek ödeme tablosu 1
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000
12+168=180
1.095
183.925
*12 ay ödemesiz dönemli
Örnek ödeme tablosu 2
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Taksit Tutarı (TL)
Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000
180
1.007
181.285
*Eşit Taksitli
Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren şubelerden yapılacak. ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk geliyor.
0.64 KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU
Konut kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren, Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren, Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren kamu bankaları şubelerinden yapılabilecek. Tatil Destek Kredi Paketi'ne başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.