1 varil petrol kaç dolar, 1 varil kaç litre? İşte petrol varil fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan petrol müjdesi verdi, "3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yaparak, "Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" ifadelerini kullandı. Dönmez, Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusunda günlük 2 bin 800, Yenişehir-1'deki kuyuda günlük 3 bin Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyusunda ise günlük 1000 varil petrol çıkarıldığını açıkladı. Bir varil petrol kaç dolar, 1 varil kaç litre? İşte petrol varil fiyatları…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında açıklama yaptı. Karadeniz’de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından kara alanlarında sürdürülen çalışmaların da sonuçlarını almaya başladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır’da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli’ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık" müjdesini verdi. Bir varil petrol kaç dolar, 1 varil kaç litre? İşte petrol varil fiyatları…

Türkiye Petrollerinin günlük üretimi 61 bin varilin üzerine çıktı

Türkiye Petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalamasının son 3 keşifle birlikte 61 bin varilin üzerine çıktığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Doğal gazın vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için şebeke genişletme yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. 2002 yılında 5 büyük şehrimiz ve 57 ilçemizin faydalandığı doğal gazı bugün 81 ilimizin tamamında ve 593 yerleşim yerinde milletimizin kullanımına sunduk. Doğal gaz iletim ve dağıtım şebekelerimizin uzunluğunu 46 milyar liranın üzerinde bir yatırımla 174 bin kilometreye ulaştırdık. Aynı şekilde doğal gaz abone sayımızı 17 milyona, doğal gazı aktif olarak kullanan nüfusu da 55 milyona çıkardık."

"Kapınıza kadar gelen bu imkândan yararlanın"

Bugün 13 milyon kişinin kapısına kadar gelen doğal gazdan faydalanmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hala şehrine doğal gaz şebekesi ulaşmış olmasına rağmen bu konfordan faydalanmayıp bunun yoluna girmemiş yaklaşık 13 milyon vatandaşımız bulunuyor. Buradan tüm vatandaşlarımıza, kapılarına kadar gelen bu imkandan yararlanmaları çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmişti.

1 VARİL KAÇ LİTRE?

1 bbl´e varil denir, aynı anda yaklaşık 159 litre kastedilir. Standart bbl´in hacmi daima 42 U.S. gallon´udur veya metrik hesap üzerinde 158.987 litredir. 1 Mbbl 1000 bbl, 1 MMbbl ise 1.000.000 bbl´dir.

Örneğin: 1 bbl = 158.987 litre, 1 Mbbl = 158,987.00 litre

1 Varil Petrolün Kg ve M3 (Metreküp) Karşılığı Kaçtır?

Variller aynı zamanda kilogram ve metreküp üzerinden de ele alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda bir varil petrolün kaç kilogram veya ne kadar metreküp olduğunu söylemek mümkün.

1 varil petrol = 120 kilogram gelir.

1 varil petrol = 0,01 metreküp gelir.

Petrolün varil fiyatı ne kadar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,32 dolardan işlem görüyor. Dün 69,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,73 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 68,32 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,84 dolardan alıcı buldu.