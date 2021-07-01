1 Temmuz koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 225 bin 537 testte 5 bin 288 vaka, 462 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 42 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 219 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 61 milyon 12 bin 512, toplam vaka sayısı 5 milyon 430 bin 940, toplam vefat sayısı 49 bin 774, toplam ağır hasta sayısı 706, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 300 bin 504 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.