1 Temmuz itibariyle kalkan yasaklar! 1 Temmuz’da yasaklar kalkıyor mu? 1 Temmuz kararları

1 Temmuz yasaklar kalkıyor mu? Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ettiği toplantı sonrası yapılan açıklamada alınan yeni kararlar açıklandı. İşte 1 Temmuz itibariyle kalkan yasaklar ve 1 Temmuz kararları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantı sonrası Erdoğan, Türkiye'nin pandemiye karşı yeni yol haritasını açıkladı. Bugün itibariyle yapılan aşı sayısının 43 milyon doza yaklaştığını kaydeden Erdoğan, yeni kararları kamuoyu ile paylaştı. İşte 1 Temmuz itibariyle kalkan yasaklar ve 1 Temmuz kararları

1 Temmuz itibariyle kalkan yasaklar

"1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırıyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar da sona eriyor. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımızı kısa çalışma ödeneğinden pek çok destekle destekledik. Turizmcilere verdiğimiz KDV desteğini de 1 ay daha uzatıyoruz. Bu konuda oldukça iyi bir yere geldik. Bugün itibariyle yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır. 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır."