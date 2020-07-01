1 Temmuz İçişleri Bakanlığı düğün genelgesi! Düğünlerde oyun olacak mı, yemek yasak mı? Düğünlerde maske ve sosyal mesafe olacak mı?

Koronavirüs salgını kapsamında 4 aydır kapalı olan düğün salonları bugün açıyor. Düğünler sıkı tedbirler eşliğinde yapılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile düğün sezonu başladı. Evlilik hayali kuran çiftler ve misafirleri düğünler için belirlenen kurallara göre hareket edecek. Peki, Düğünlerde oyun olacak mı, yemek yasak mı? Düğünlerde son durum nedir? İşte 1 Temmuz düğün genelgesi…

Düğün salonları, 4 ay aranın ardından kapılarını yeniden açarken, koronavirüs tedbirlerinden de taviz verilmeyecek. Düğün salonlarında önlemler kapının önünde başlayacak. Misafirlerin ateşi ölçülecek, 38 derecenin altında olanlar ellerini dezenfekte ederek içeri girebilecek. Düğün salonunda her masada kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak. Misafir kapasitesi, mesafe kuralına göre belirlenecek. Peki, Düğünlerde oyun oynamak yasak mı? Düğünlerde yemek olacak mı? Düğünlerde maske takmak zorunlu mu? İşte İçişleri Bakanlığı düğün genelgesi ve düğün salonu kuralları…

DÜĞÜNLERDE MASKE OLACAK MI?

Gelin ve damat dahil herkes maske takacak. Halay çekilmeyecek, takı merasimi olmayacak. Aynı evde yaşayan aile üyeleri mesafe kuralı ve oturma düzeninden muaf tutulacak. Gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil, herkes düğün süresince maske takacak.

TAKI TÖRENİ NASIL OLACAK?

Yeni kurallar nedeniyle takı töreni de olmayacak. Hediyeler düğün salonuna konulacak sandığa bırakılacak.

DÜĞÜNLERDE OYUN OYNAMAK YASAK MI?

Düğünlerin vazgeçilmezi oyun, dans ve halay misafirler için yasak. Sadece gelin ve damat sahneye çıkıp oynayabilecek. Toplu fotoğraf çekimine de müsaade edilmeyecek. İsteyenler mesafe kuralına uyarak gelin ve damatla bireysel fotoğraf çektirebilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DÜĞÜN GENELGESİ

İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesine göre, düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek. Genelgeye göre; düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve açık havada yapılacak.

Düğün salonlarında misafirlerin oturma düzeni, masalar arası mesafe en az 1,5 metre ve sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek.

Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşılmayacak, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak, takılar toplama kutusuna konulacak.

Düğün mekanlarında gelin ve damat hariç halay çekilemeyecek, dans edilemeyecek, gösteri yapılamayacak.

Köy ya da sokak düğünlerinde yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler tercih edilecek.