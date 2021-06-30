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1 Temmuz'da yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor kademeli normalleşme başlıyor: Kurban Bayramı'nda...
Tüm Türkiye'de milyonlar yarını bekliyor. 1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı başlıyor ve pek çok alandaki salgın sınırlamaları sona eriyor. “İyi bir başlangıç olacak, şimdi çalışma zamanı” diyen esnaf, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla da çarşı pazarda ve hizmet sektöründe hareketlilik yaşanmasını bekliyor.