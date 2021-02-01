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1 Şubat koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

01 Şubat 2021 Pazartesi - 20:54 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 20:55

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Şubat 2021 koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. İşte günün rakamları..


Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.
 
Ağır hasta 1615 oldu, 8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.
 
 

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