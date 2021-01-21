'Şirket yönetimlerinde kadınların yeterince yer almaması, her sektörde görülen kadın-erkek çalışan sayısı arasındaki dengesizlik, sadece Türkiye’de değil dünyada da önemli bir sorun" diyen Demirkent Eğitim Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı Burcu Kösem, "1 sözlük 1 öğrenci 1 gelecek" sloganı ile ekonomi sözlüğü hazırladıklarını söyledi.

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı olarak, kız çocuklarının okumasına destek verdiklerini ifade eden ve kadınların gelecekte tüm sektörlerde daha etkin bir konuma gelmesi için bugün atılacak adımların çok önemli olduğuna dikkat çeken Burcu Kösem; “Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı Başkanımız Sn.Didem Demirkent’in liderliğinde; hayallerinden vazgeçmeyen, güçlü, aklın ve bilimin ışığında sorgulayan, üreten, tarafsız, kendisi ve ülkesi için iyi bir gelecek hayal eden, tarihsel, kültürel ve sanatsal duyarlılığı olan bireyler yetiştirmek amacıyla çalışıyoruz” dedi.

1 sözlük 1 öğrenci 1 gelecek

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı; ekonomi, tarih ve eğitim alanında araştırmalar yapılmasını sağlamak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla çok kapsamlı bir “Ekonomi Sözlüğü” hazırladı. Elde edilen gelirlerle üniversitelerin ‘İletişim ve Tarih’ bölümlerinde okuyan, maddi durumu kısıtlı kız öğrenciler için burs imkanı sağlanıyor. Dijital ekonomiden küresel piyasalara dikkatle belirlenmiş birçok kavramı bir araya getiren Ekonomi Sözlüğünün içeriğinde 1959 ekonomik terim yer alıyor.