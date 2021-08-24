1. sınıflar ne zaman başlayacak 2021? Okulların açılacağı tarih belli olunca 1. sınıf velilerinin araştırmaları da hızlandı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar erken açılacak. İşte uyum haftası ile ilgili merak edilenler…

Okulların açılmasına az bir süre kala 1. Sınıf telaşesi başladı. 1. Sınıflar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir hafta erken başlayacak. Peki, 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Uyum haftası olacak mı?

1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.