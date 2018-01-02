1 Ocak itibarıyla seferler iptal edildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, Beşiktaş-Adalar arasındaki motor seferlerinin kış döneminde durdurulduğunu, 3 Haziran'da yeniden başlayacağını açıkladı. İBB'nin turnike geçiş verilerine göre, 2017 yılında Beşiktaş-Adalar arasında toplam 360 bin 587 kişi yolculuk yaptı

