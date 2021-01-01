1 Ocak eczaneler açık mı? Bugün eczaneler çalışıyor mu?

Koronavirüs kapsamında yılbaşında bulaş riskini engellemek için dört günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlaması başladı dün saat 21.00’de başladı. Yılbaşı sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri ise en çok sorgulanan konulardan oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanırken eczanelerin çalışma durumuna ilişkin açıklık getirdi. 1 Ocak eczaneler bugün açık mı?

Yılbaşı tedbirleri kapsamında dört günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlaması 31 Aralık akşamı başladı. Sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında vatandaşların en çok merak edip araştırdıkları konulardan biri ise eczanelerin çalışma saatleri oldu. Acil durum karşısında vatandaşlar ilaç ya da hayati tehlikesi bulunmayan kazalar ve hastalıklar için eczanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, bugün eczaneler açık mı?

1 Ocak eczaneler çalışıyor mu?

4 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığının genelgesi yayınlandı. Genelgede '1 Ocak'ta eczaneler açık mı?' sorusuna da açıklık getirildi.

İşte, yılbaşı sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saatleri;

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve sokağa çıkma yasaklarının detaylarını içeren genelgeye göre Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler ile İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

Sağlık Ocakları ve Eczaneler 1 Ocak Cuma günü resmi tatil olduğu için kapalı olacak. Sağlık ocakları ve eczaneler normal şartlarda sokağa çıkma yasaklarından muaf tutuluyor ancak resmi tatil olması sebebiyle 1 Ocak'ta yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.