1 Ocak 2021 Cuma günü Cuma namazı kılınacak mı? 1 Ocak sokağa çıkma yasağında camiler açık mı?

1 Ocak 2021 Cuma namazı kılınacak mı? 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak olan Yılbaşı yasakları 4 Ocak’a kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre yılbaşında il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikte olan, toplanma ve kutlama alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri sınırlandırılacak. Sınırlama 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00’a kadar sürecek. Peki Sokağa çıkma yasağında camiler açık mı olacak?

Cuma Namazı sorularına yoğun bir şekilde yanıt aranıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma gününe denk gelmesi vatandaşların camiler ve Cuma namazı hakkında araştırma yapmasına neden oldu. Peki, 1 Ocak'ta camiler açık mı? 1 Ocak 2021 Cuma namazı kılınacak mı?

1 OCAK CUMA CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

İl ve ilçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından açıklanacak tedbirler doğrultusunda bu hafta da camilerde Cuma namazı kılınması bekleniyor. Ancak detaylar İl Hıfsızsıha Kurulları tarafından yapılan açıklamanın ardından netleşecek.

AÇIKLANMASI TAHMİN EDİLEN KURALLAR

- Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenecek.

- Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilecek.

- Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilecek

- Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.

Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kaç gün süreceği İçişleri Bakanlığının genelgesi ile belli oldu. Buna göre, 31 Aralık saat 21.00'da başlayacak kısıtlamanın 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 5.00'te sona ereceği bildirildi.