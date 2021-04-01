1 Nisan sigara fiyatları merak ediliyor! Sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları 2021 listesi…

Sigara kullanan vatandaşlar zam iddialarının ardından sigara fiyatları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Sigaraya uygulanan ÖTV ve maktu vergi oranları geçtiğimiz aylarda yeniden düzenlendi, karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla beraber sosyal medyada konuşulan sigaraya zam konusunun ardından sigaraya zam mı geldi, sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Sigara fiyatları merak konusu olmayı sürdürüyor. Peki, sigaraya zam var mı, sigara fiyatlarına zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları 1 nisan 2021…

Sigara fiyatları günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Sigara tiryakileri sigaranın zararlarını göz ardı ederek sigara içmeyi sürdürürken, ortaya atılan zam iddialarının ardından 1 Nisan itibariyle sigara fiyatları sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de duyurulan kararla, sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. Enflasyonist yönü yüksek nispi vergileme modelinden, asgari maktu ağırlıklı modele geçilerek, matrah ve vergi oranlarının düzenlenmesiyle, doğrudan vergilerin gelir içindeki payının da artırılması planlanıyor. Sigara kullanan kişiler firmalardan gelecek açıklama hakkında bilgi sahibi olmaya çalışırken, marka marka sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki sigara zammı var mı, ne zaman ve ne kadar zam gelir? İşte Sigara fiyatları 2021 listesi…

SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

SİGARA ZAMMI VAR MI, NE ZAMAN, NE KADAR OLACAK? 2021

Sigara fiyatlarına zam geldiğine yönelik herhangi bir şirketten henüz açıklama yapılmadı.