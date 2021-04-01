1 Nisan şakaları! Evde yapılabilecek basit kolay şakalar nasıl yapılır? Anneye, sevgiliye, arkadaşa yapılacak komik 1 Nisan şakaları 2021

En komik ve kolay 1 Nisan şakaları araştırması başladı. 1 Nisan şakaları ile ilgili seçenekler arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Annesine, arkadaşına, sevgilisine, kardeşine, babasına 1 Nisan şakası yapmak isteyenler için evde yapılabilecek kolay basit 1 Nisan şakaları derledik. 1 Nisan şakaları Whatsapp üzerinden paylaşılıyor. Peki, 1 Nisan şakaları nasıl yapılır? İşte 1 Nisan şakaları 2021…

1 Nisan şakaları ile ilgili aramalar arttı. Sevgiliye, anne babaya ve arkadaşlarına komik şakalar yaparak anı ölümsüzleştirmek ve yıllar sonra hatırladıkça gülecekleri şakalar hazırlamak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Biz de en komik ve eğlenceli 1 Nisan şakalarını haberimizde derledik. İşte 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles zamanına dayanan güne özel 1 Nisan şakaları…

KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI

Şaka yapacağınız arkadaşınızın oturduğu koltuğun altına hava korna bağlayın, ya da koltuğa Japon yapıştırıcı sürün. Tercihi sen yap!

Fare, yılan gibi sürüngen hayvanlardan korkan arkadaşlarınız için bu hayvanların oyuncağını bulun ve arkanıza yaslanıp olanları izleyin.



Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece annenizi, babanızı, kardeşinizi keyifli bir an yaşarken yanıltabilirsiniz.

Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak iş yerinde gürültülü bir şaka yapabilirsiniz.

Şeffaf ojeyi sabuna sürme şakasını daha denemediniz mi?

İş yerinizde yapılacak bir şakaya ne dersiniz, şaka yapacağınız kişinin klavyesindeki harfleri söküp karıştırın!

Old but gold şakalardan birine hazır mısınız? Kremalı bisküvilerin içindeki kremalar çıkartıp diş macunu koyun, şaka yapacağınız kişinin o anını izleyerek keyifli dakikalar yaşayın.



Ev arkadaşınızın, şampuanı ya da diş macununa gıda boyası koyarak sabah sabah unutamayacağı bir şaka yapabilirsiniz

Kuru soğana elma şekeri süsü verip kardeşinize ve aile üyelerine şaka yapabilirsiniz.