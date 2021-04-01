1 Nisan neden şaka günü, 1 Nisan nasıl ortaya çıktı, nedir? 1 Nisan Şaka Günü hikayesi ve tarihçesi?

1 Nisan şakası her yılın 1 Nisan günü kutlanıyor. İnsanların birbirlerine şakalar yaptığı bugünün nasıl çıktığı ise konuyla bağlantılı olarak merak ediliyor. Kültüre, inanç ve dillerde 1 Nisan şakasına dair çeşitli hikayeler bulunuyor. Peki, 1 Nisan şakası nedir, 1 Nisan şakası nasıl ve nereden ortaya çıktı, neden bugün şaka yapılır, anlamı nedir? İşte 1 Nisan Şaka Günü’nün tarihçesi…

Komik ve eğlenceli şakalarla kutlanan 1 Nisan Şaka günü hakkında yapılan aramalar arttı. 1 Nisan günü ne oldu, 1 Nisan anlamı nedir, sorularına yanıt aranıyor. Dünya genelinde kutlanan 1 Nisan şaka kişilere eğlenceli anlar ve unutulmaz anılar yaşamasına neden olur. Peki, 1 Nisan şakası nasıl ortaya çıktı, neden 1 Nisan’da şaka yapılır?

1 NİSAN ŞAKASI NEDİR, 1 NİSAN’DA NEDEN ŞAKA YAPILIR?

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır. Bu arada 1 Nisan'ı sene başı olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenlere ise "Nisan Balığı" adı verilir.

İngiltere - April Fools' Day - Nisan Aptallar Günü

İskoçya - Gowk veya Cuckoo günü

1 NİSAN GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Nisan 1 veya Nisan Balığı, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Nisan 1 ile ilgili başka bir efsane de Pagan kültüründe 1 Nisan'da kutlanan Fous bayramıdır. Antik Roma'da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan'da ise bu bayram 31 Mart'ta Holi adıyla kutlanmaktadır.

Roma İmparatoru Sezar M.Ö. 46 yılında takvimin başlangıcını ocak ayı olarak ilan ettiyse de, çok uzun bir süre daha, 16. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa'da yeni yıl geleneksel olarak, bahar aylarının başlangıç tarihi olarak da kabul edilen Mart ayının 25'inde başlardı.

Sezar'dan tam 1610 yıl sonra,1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bugünde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı.

Yıllar sonra takvimin ayları yerine oturup ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kendi kültürlerinin bir parçası olarak görmeye başlayıp, bu geleneği gittikçe süslemiş ve yaygınlaştırmıştır.

Fransız kökenli bu geleneğin İngiltere'ye ulaşması yaklaşık iki yüzyıl sürmüştür. Oradan da Amerika'ya ve bütün dünyaya yayılmıştır.

FARKLI 1 NİSAN AÇIKLAMALARI

Boston üniversitesi'nde tarih profesörlüğü yapan Joseph Boskin'in teorisi ise ülkeyi sarsacak kadar farklıydı.

Associated Press Ajansı sayesinde ABD'deki yüzlerce gazeteye servis edilen bu garip teori, aslında tamamen uydurma bir hikayeydi. Boskin'in Orta Çağ'la ilgili çalışmalar yaptığı için inandırıcı bir şekilde anlatabildiği bu kurmaca olay, Kugel (ki aslında ünlü bir Yahudi yemeğidir) adında bir soytarının kral oluş hikayesini işliyordu. Ne var ki, tarih profesörünün resmen bir 'eşek şakası' yaptığının anlaşılması birkaç hafta sürmüş, medyaya da geyik yapmak için epeyce malzeme sunmuştu.

Öte yandan Kansas üniversitesi'nin hazırladığı Calerıdar of Diversity'de (Farklılıklar Takvimi) 1 Nisan Şakası hakkında en çok kabul gören aşağıdaki teorinin kullanılmış olduğunu görüyoruz:

1582 yılında Papa XIII. Gregory zamanında vaktiyle Roma İmparatoru Jül Sezar tarafından hazırlatılan Jülyen takviminden Papa'nın adından gelen Gregoryen takvimine geçilmesi üzerine öncesinde 25 Mart-l Nisan tarihlerinde kutlanan yeni yıl, 1 Ocak gününe alınmıştı. Bu yeni düzenlemeyi kabullenmeyenler veya buna alışamayanlar ise yeni yılı eski usul kutlamaya devam edince çevrelerine eğlence malzemesi oldular ve eski yılbaşı olan 1 Nisan günü boyunca çeşitli şakalara (sahte parti davetiyeleri, kemik hediyeler vs.) maruz kaldılar.