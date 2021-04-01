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1 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

01 Nisan 2021 Perşembe - 19:44 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 20:15

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin  806 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti, hasta  sayısı 1424 oldu.
 
 
Son 24 saatte 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi.
 
Toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795'e ulaştı, vaka sayısı 3  milyon 357 bin 988, vefat sayısı 31 bin 713, ağır hasta sayısı 2 bin 135  oldu.
 
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6,  yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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