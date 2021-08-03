1. nakil sonuçları sorgulama ekranı! LGS 1 nakil sonuçları nereden öğrenilecek, Yerleştirmeye esas LGS 2. Nakil tercihleri ne zaman?

LGS 1. nakil sonuçları açıklandı. MEB tarafından erişime açılan sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler nakil sonuçlarını nereden öğreneceklerini sorgulamaya başladı. 'LGS 1. nakil sonuçları nereden bakılır?' sorusuna yanıt aranırken, yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları da sorgulanıyor. LGS 1. nakil sonuçları www.meb.gov.tr adresinden öğrenilecek. İşte LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı

MEB LGS nakil sonuçlarının erişime açıldığını duyurmasıyla LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, LGS 1. nakil sonuçları nereden bakılır? İşte 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı…

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Temmuz'un 26-30 tarihleri arasında gerçekleştirilen yerleştirmeye esas 1.nakil başvuruları sonuçlandı. 1. nakil sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, 2. tercihlerde yeniden boş kontenjanları yazabilecekler.

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 9 Ağustos'ta duyurulacak.

LGS 1. Yerleştirme işlemleri sonucunda tercih yapıp bir okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.