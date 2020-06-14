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1 milyon TL ödülle aranan terörist Ekrem İptaş etkisiz hale getirildi

14 Haziran 2020 Pazar - 10:53 | Son Güncelleme : 14 06 2020 - 10:53

İçişleri Bakanlığı tarafından yaıpna açıklamada, "Diyarbakır'daki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Turuncu Liste'de yer alan Ekrem İptaş olduğu belirlendi." denildi.


İçişleri'nden yapılan açıklama şu şeklide;
 
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerinin katıldığı  hava destekli operasyonda, * Faraşin Bölgesi’nde 2* terörist silahlarıyla birlikte  etkisiz hale getirilmiştir. 
 
Ayrıca Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Diyarbakır’da etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL’ye kadar ödülle TURUNCU LİSTE’DE yer alan sözde Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu Seyit Batman kod adlı Ekrem İptaş olduğu tespit edilmiştir. 
 
Böylelikle son iki günde Siirt, Faraşin Bölgesi’nde  ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 7 olmuştur.
 
Operasyonlar devam etmektedir. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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