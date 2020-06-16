1 milyon TL değerinde araç kumandası ve logosu bulundu!

Mersin'de, polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 65 bin 500 TL olan 1345 araç kumandası ve 2 bin 840 araç logosu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren işletmeciliğini Suriye uyruklu bir kişinin yaptığı iş yerinde kaçak yollardan getirilmiş muhtelif araçlara ait kontak anahtarı ve kumandalarının olduğunu tespit etti.

Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı alan ekipler, harekete geçti. Belirlenen adresteki iş yerine düzenlenen operasyonda iş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 65 bin 500 TL olan 1345 araç kumandası ve 2 bin 840 araç logosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.