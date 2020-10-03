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Personel Alımı Haberleri 1 Milyon İstihdam projesine 721 bin 612 kişi başvurdu! Başvurular nasıl yapılır?

1 Milyon İstihdam projesine 721 bin 612 kişi başvurdu! Başvurular nasıl yapılır?