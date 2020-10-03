1 Milyon İstihdam projesine 721 bin 612 kişi başvurdu! Başvurular nasıl yapılır?

Bilgi teknolojilerinin her alanda gelişim göstermesi ve şirketlerin bu alandaki yetişmiş insan gücüne ihtiyacını karşılama amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce başlatılan 1 Milyon İstihdam projesi uygulamaya geçtiği ilk günden bu yana pek çok kişi tarafından büyük ilgi görüyor. 1 Milyon İstihdam projesine bugüne kadar 721 bin 615 kişi başvururken, 1 Milyon Yazılımcı projesinde eğitim alan kullanıcı sayısı ise 497 bin 411 oldu. Eğitimlerini tamamlayan 311 bin 819 kişi de sisteme özgeçmişini bıraktı. Peki, 1 Milyon İstihdam projesi nedir? 1 Milyon İstihdam projesine nasıl başvuru yapılır? İşte BTK Akademi tarafından verilen 1 Milyon İstihdam projesi ile ilgili detaylar...
1 Milyon İstihdam projesi uygulamaya alındığı ilk günden bu yana büyük ilgi görüyor. Tüm dünyada büyük bir rekabetin olduğu bilgi teknoloji alanında yetişmiş insan gücüne ihtiyacını karşılamak hem kamu da hem de özel sektörde istihdamı artırmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 1 Milyon İstihdam projesine bugüne kadar 721 bin 615 kişi başvurdu.
1 MİLYON İSTİHDAM PROJESİ NEDİR?
Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşların özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında “1 Milyon İstihdam” projesi geliştirildi. Proje, sektörün bilgi teknolojileri personeli ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir çalışma olarak tasarlandı. 1 Milyon İstihdam kapsamında kişilerin öz geçmişlerinin dijital ortamda iş verenlerin erişimine açık olması amaçlanıyor. Proje kapsamında, bir başka uygulama olan BTK Akademi platformu da bilgi teknolojileri alanında online eğitim hizmeti veriyor. Bilgi teknolojileri alanında eksiklerini tamamlamak isteyen ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenler BTK Akademi platformunda eğitim alıyor.
1 MİLYON İSTİHDAM PROJESİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
1 Milyon İstihdam projesine dahil olmak isteyen adaylar 1milyonistihdam.hmb.gov.tr adresinden özgeçmişlerini doldurabilir. Kendilerinin bilgi teknolojileri alanında geliştirmek isteyen adaylar için de eğitimleri tamamlama imkanı veriliyor. Kullanıcılar 1 Milyon İstihdam sistemi veya e-devlet sistemiyle ile giriş yapıp, sistemde yüklü olan derslere kaydolduktan sonra, eğitimleri takip edebilecekler. BTK Akademi ve 1 Milyon İstihdam Sistemi arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların BTK Akademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin 1 Milyon İstihdam sistemi içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacak.