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1 milyon 500 bin TL ödülle aranan terörist yakalandı!

AA |  24 Mayıs 2019 Cuma - 10:19 | Son Güncelleme : 24 05 2019 - 10:38

İçişleri Bakanlığı: Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse yakalandı.


İçişleri Bakanlığınca, mavi kategoride aranan terör  örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse'nin yakalandığı bildirildi. 
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörden Arananlar  Listesi'nde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alan MLKP  terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin'de polislerce  yakalandı.
 
 
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan  terörist Köse'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj,  bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi.
 

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İçişleri Bakanlığı Ümit Emrah Köse Terörden Arananlar Listesi
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