Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında 9 Ekim 2020 günü Şemdinli ilçesi Boğazköy yol kontrol noktasında 1 şahsın kullanmış olduğu araçta yapılan aramada fatura ve sevk irsaliyesi bulunmayan ve toplamda piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan 480 adet av tüfeği, 6 bin adet kurusıkı tabanca şarjörü, 150 adet kurusıkı tabanca namlu ve mekanizması ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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- 1 milyon 250 TL'lik dev vurgun! Hepsi ele geçirildi
1 milyon 250 TL'lik dev vurgun! Hepsi ele geçirildi
İHA | 10 Ekim 2020 Cumartesi - 18:27 | Son Güncelleme : 10 10 2020 - 18:27