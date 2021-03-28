1 milyar dolarlık 2.el araç satacak!

VavaCars kurucu ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt grup olarak Türkiye’de kalıcı olmayı ve büyümeyi hedefleyen bir marka oldukların belirtti.. Kurulduğu Mart 2019’dan bugüne kadar olan sürede Türkiye’deki toplam araç parkının %48’ini oluşturan 4 büyük şehirde 22 araç alım merkezi açan ve 2021 yılında bu sayıyı tüm Türkiye genelinde, yeni illerde açılacak merkezlerle ikiye katlamayı planladıklarını söyleyen Merritt uluslararası bir şirket olarak pilot ülke misyonunu başarıyla tamamladıklarını söyledi.

10 milyondan 110 milyona



Kurulduğu ilk sene 10 milyon dolar ciro yapan VavaCars, tüm dünya ve ülkemizle birlikte pandemi koşullarıyla karşı karşıya kaldığı 2020 yılında 110 milyon dolar ciro yapmayı başardı. Hizmet vermeye başladıkları ilk günden itibaren alınan araç sayısını %639 arttırdıklarını ifade eden Merritt web sitelerinden 1 ayda alınan ön değerlendirme sayılarının 100.000’in üzerinde olduğunu ifade etti. Türkiye’de sunulan modern ve üstün hizmet kalitesi sayesinde kısa sürede fark edildiklerini ve sektörün en ihtiyaç duyduğu hassasiyetleri önemseyerek sahiplendiklerine dikkat çeken Merritt, basitlik, şeffaflık, modernlik, inovasyon ve birliktelik gibi vazgeçilmez değerlerle yollarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.



2023 hedefi 1 milyar dolar



Türkiye’deki 2. el araç piyasasının ekonomik hacminin çok büyük olduğunu ve bu kadar büyük bir pazarda belirgin bir lider olmadığına dikkat çeken VavaCars Ceo’su 2023 hedeflerini açıklarken sektördeki “en güvenilir lider marka” olmak istediklerini vurguladı. Türkiye ve Pakistan operasyonları için belirlenen 1 milyar dolar ciro hedefinin %85’lik payını Türkiye’nin oluşturduğu planlamada perakendede başlayacak dijital satışların da %1-2 oranında pay sahibi olması bekleniyor.



Talep patlaması yakın



VavaCars Ceo’su “İkinci elde her ne kadar 2021’e yavaş bir başlangıç yapılmış olsa da aynı 2020’de gördüğümüz gibi yaz aylarıyla beraber sarkan talebin patlama yaşaması ve yılın sonuna kadar hız kesmeden gitmesini bekliyoruz. Fiyatların 2020’ye kıyasla daha sabit gitmesini böylelikle satış adetlerinin artacağını ön görüyoruz. Satış promosyonlarını, ödeme kolaylıklarını en çok sağlayabilen firmalar kazanacaktır. Bununla beraber sıfır araç tedariğinde yaşanacak olası sorunlar, ötelenmiş talebin bahar ve yaz dönemine sıkışması, seyahat kısıtlarının gevşetilmesi, bayram ve tatil sezonuyla beraber artan talebin etkileriyle fiyatlarda artış da gerçekleşebilir. Şu anda araç alımı için uygun bir zaman ve alım fırsatı var. 2021’in 2020’de gerçekleşen 6.4 milyon satışı geçen bir yıl olacağına inanıyoruz. Fiyatlarda yaşanan %10-15 oranındaki düşüşle nakit alım gücüyle veya küçük bir kredi kullanarak araba almanın hala tam zamanı.”