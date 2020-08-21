1 metreküp doğalgaz kaç dolar? Doğalgazın metreküpü kaç lira? 1 metreküp doğalgaz fiyatı

Karadeniz’de doğalgaz bulundu haberlerinin ardından vatandaşlar doğalgaz fiyatları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. 1 metreküp doğalgaz kaç TL, doğalgazın metreküpü kaç lira?

Sosyal medyada ve haber sitelerinde Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğuna yönelik haberleri sonrası vatandaşlar doğalgaz fiyatı hakkında araştırma yapıyor. Peki, 1 m3 doğalgaz kaç TL? Doğalgazın metreküpü kaç lira?

4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu'na göre, şehir içi doğalgaz dağıtım şirketlerine uygulanacak satış fiyatlarını aylık olarak BOTAŞ belirler. Doğalgaz dağıtımından sorumlu şirketler, ulusal olarak belirlenen perakende satış tarifesinin üzerinde fiyat uygulayamaz; çünkü her şirketin sistem kullanım bedelleri farklıdır. Doğalgaz fiyatlandırması yaparken, atmosfer basıncı, doğalgazın türü ve karışımının özellikleri belirleyicidir.

DOĞALGAZIN METREKÜPÜ KAÇ LİRA?

Doğalgaz birim fiyatının %17 civarında bir kısmını vergiler oluşturur. Diğer bir bileşen ise, sistem kullanım bedelidir. Dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli EPDK tarafından belirlenmiştir ve bedel enflasyona göre (TÜFE) aylık olarak güncellenebilir. Sistem kullanım bedeli, tüketicilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ile tüketim kademeleri dikkate alınarak tespit edilir. İllere ve abonenin tüketim hacmine göre değişebilir.

Enerji piyasası verilerine göre bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa’da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye’de doğalgazın fiyatı 250 ila 280 dolar.

EPDK’nın belirtiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir. Yani 1 m3 doğalgaz eşitti 10, 64 kWh’dir.

Ocak 2020 itibariyle BOTAŞ tarafından belirlenen geçerli doğalgaz fiyatı (vergiler hariç toptan satış fiyatı) 1,251652 TL/Sm3 olarak açıklanmıştır.

1 METREKÜP (M3) DOĞAL GAZ KAÇ TL?