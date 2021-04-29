1 Mayıs mesajları! 1 Mayıs emek ve dayanışma günü kutlama mesajları: Resimli, kısa 1 Mayıs iş bayramı mesajları ve sözleri derlendi!

1 Mayıs kutlama mesajları, işçi bayramına az bir süre kala araştırılmaya başlandı. Dünya’da ilk kez 1856 yılında Avusturalya’da, Türkiye’de ise ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlanan 1 Mayıs işçi bayramı bu yıl da koronavirüs gölgesinde geçecek. Sokağa çıkma yasağı içinde olan emek ve dayanışma günü için biz de farklı birbirinden anlamlı 1 Mayıs mesajları derledik. İşte 1 Mayıs emek ve dayanışma günü mesajları…

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl yine koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına denk geldi. Meydanlara ve alanlarda şarkılarla şiirler 1 Mayıs’ı kutlayamayanlar arama motorlarına yöneldi. 1 Mayıs İşçi Bayramı görsellerini, sözlerini ve şiirlerini araştırmaya başladı. Biz de haberimizde Resimli, kısa, anlamlı 1 Mayıs kutlama mesajları derledik. İşte 1 Mayıs mesajları…

1 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Mücadele Günü kutlu olsun!

İşçiler ve tüm ezilenler olarak birlik ve dayanışma günümüz kutlu olsun

Yaşasın 1 Mayıs işçinin ve emekçinin birlik beraberlik günü!

Adaletsizliğin haksızlığın olmadığı, emeğin sömürülmediği 1 Mayıslara. Tüm emekçilerin bayramı kutlu olsun!

Emeğin bayramı kutlu olsun!

Madende kömür taşıyanların, fabrikada makinayı çalıştıranların, tarlaya tohumu atanların emekçi bayramı kutlu olsun!

1Mayıs barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günüdür.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün tüm yurtta coşkuyla kutlanmasını diliyorum.

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.

Bir ürünün mimari onu tasarlayan değildir, bir ürünün gerçek mimari onu ortaya çıkaran işçilerdir.

Kim olursa olsun, patron olsun, işçi olsun yeter ki çalışanın hakkını korumasını bilen olsun. Bayramınız kutlu olsun.

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

1 Mayıs’ta doğacak olan parlak ilkbahar güneşi evine ekmek götürmek için alın terleriyle çalışan işçi ve emekçi kardeşlerimizin üzerine doğsun. 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun.

Türkiye’deki ve dünyadaki tüm emekçi kardeşlerimizin emek ve dayanışma günü olan 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum.

Demokrasinin işçileri sevindirdiği gün olsun 1 Mayıs mücadeleye devam eden emekçilerin bayramı olsun 1 Mayıs.

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.