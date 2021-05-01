01 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 -0.26 EURO 9,9870 0.23
USD 8,2880 1.04 ALTIN 471,250 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

1 Mayıs koronavirüs tablosu! Fark açıldı, bu ay ilk kez...

01 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:29 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 19:55

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi  yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 2 bin 615 oldu.
 
Son 24 saatte 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi.
 
Test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 849  bin 408, vefat sayısı 40 bin 504, ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4,  yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6,  ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.