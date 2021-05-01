1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, salgının gölgesinde kutlanıyor. İstanbul'daki etkinliklerde HAK-İŞ üyesi grup Kazancı Yokuşu'na çiçek bıraktı. Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı.
ANITA ÇİÇEK BIRAKILDI
Sınırlı sayıda STK temsicileri de 1 Mayıs'ta Taksim'e gelerek önce Kazancı Yokuşu'ndaki anıta karanfil bırakıp ardından da Cumhuriyet Anıtı'na bir yürüyüş gerçekleştirdi.
TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA GÖZALTI
Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir grup, pankart açıp slogan attı. Kurtuluş'tan Osmanbey istikametine yürüyen gruba polis müdahale etti. Grup üyeleri gözaltına alındı. Sabahtan itibaren Şişli'de 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akkol, mesajında, Kovid-19 salgınıyla mücadele ettikleri bu dönemde dayanışma ve emek kavramlarının öneminin bir kez daha görüldüğünü vurguladı.
Salgın sürecinin ilk gününden beri TİSK camiasının önceliğinin her zaman işin emektarları çalışma arkadaşlarının sağlığını korumak olduğunu belirten Akkol, şu ifadeleri kullandı: "İş yerlerimizde sağlıklı çalışma koşullarının oluşması için gerekli önlemleri aldık. Çalışma arkadaşlarımızın gelir kaybı yaşamaması ve istihdamın korunması için de gerekli adımları hızla attık. İnsan odaklı yaklaşımın, sürdürülebilirlik bakış açısının önemini bir kez daha anladığımız ve bu yaklaşımların her zamankinden fazla fark yarattığı bir dönemdeyiz. Çalışma arkadaşlarımız ve işverenlerimizle sosyal diyalog ve iş birliği içinde değer üretmeyi her zamankinden de kıymetli buluyoruz."
Salgın sürecini de birlik ve dayanışma içinde atlatacaklarını ve en kısa zamanda sağlıklı günlere erişeceklerini vurgulayan Akkol, TİSK ve şahsı adına tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutladı.