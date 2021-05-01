1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı!

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanlarına karanfil verdi.
GÜL VE KARANFİL DAĞITTI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, daha sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti. Hastane çalışanlarına gül ve karanfil dağıtan Arslan, tüm sağlık emekçilerinin gününü kutladı. Sağlık çalışanlarına yaptığı ziyarette konuşan Arslan, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.
ANITA ÇİÇEK BIRAKILDI
Sınırlı sayıda STK temsicileri de 1 Mayıs'ta Taksim'e gelerek önce Kazancı Yokuşu'ndaki anıta karanfil bırakıp ardından da Cumhuriyet Anıtı'na bir yürüyüş gerçekleştirdi.
TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA GÖZALTI
Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir grup, pankart açıp slogan attı. Kurtuluş'tan Osmanbey istikametine yürüyen gruba polis müdahale etti. Grup üyeleri gözaltına alındı. Sabahtan itibaren Şişli'de 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akkol, mesajında, Kovid-19 salgınıyla mücadele ettikleri bu dönemde dayanışma ve emek kavramlarının öneminin bir kez daha görüldüğünü vurguladı.
Salgın sürecinin ilk gününden beri TİSK camiasının önceliğinin her zaman işin emektarları çalışma arkadaşlarının sağlığını korumak olduğunu belirten Akkol, şu ifadeleri kullandı: "İş yerlerimizde sağlıklı çalışma koşullarının oluşması için gerekli önlemleri aldık. Çalışma arkadaşlarımızın gelir kaybı yaşamaması ve istihdamın korunması için de gerekli adımları hızla attık. İnsan odaklı yaklaşımın, sürdürülebilirlik bakış açısının önemini bir kez daha anladığımız ve bu yaklaşımların her zamankinden fazla fark yarattığı bir dönemdeyiz. Çalışma arkadaşlarımız ve işverenlerimizle sosyal diyalog ve iş birliği içinde değer üretmeyi her zamankinden de kıymetli buluyoruz."
Salgın sürecini de birlik ve dayanışma içinde atlatacaklarını ve en kısa zamanda sağlıklı günlere erişeceklerini vurgulayan Akkol, TİSK ve şahsı adına tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutladı.
Emeğin bayramı '1 Mayıs'
İşçilerin, günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, bir asırdan fazladır dünyanın dört bir yanında emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor.
ABD'de işçilerin günlük çalışma süresinin 12 saatten 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadele, 1886'da kitlesel grevlerle yaygınlaşıp küresel bir nitelik kazandı.
Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889'daki Paris Kongresi'nde, yılın bir gününün dayanışma amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı.
ABD'li sendikacıların önerisi üzerine o gün "1 Mayıs" olarak belirlendi. O tarihten itibaren 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı" gibi adlarla kutlanmaya başlandı.
Resmi olarak kutlanması ilk kez 1 Mayıs 1923'te oldu
Osmanlı'da 1 Mayıs ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçileri tarafından kutlandı. İstanbul'daki ilk kutlama ise 1912 yılında yapıldı.
Osmanlı'nın ardından 1922'de Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkisi çerçevesinde 1 Mayıs Ankara'da İşçi Bayramı olarak kutlandı. Resmi olarak kutlanması ise ilk kez 1 Mayıs 1923'te oldu.
Taksim Meydanı'nda 1977'de düzenlenen 1 Mayıs programı, üzücü olaylara sahne oldu. Mitingde, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında açılan ateşle 37 kişi yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi yaralandı. Bu olay da gerekçe gösterilerek 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs, bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlamalar yasaklandı.
Darbecilerin resmi tatil olmaktan çıkardığı 1 Mayıs, yıllar sonra 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tekrar resmi tatil ilan edildi.