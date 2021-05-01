1 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu
01 Mayıs 2021 Cumartesi - 22:42 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 22:42
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları yapıldı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta içerisindeki son Mayıs ayı içerisindeki ilk çekilişi bu akşam gerçekleşti. Peki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? İşte 1 Mayıs Sayısal Loto sonuçları...
Çılgın Sayısal Loto
çekilişi canlı yayında yapıldı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta içerisindeki son çekilişi bu akşam gerçekleşti.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
14 - 15 - 17 - 54 - 68 - 82 Joker 88