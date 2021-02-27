1 Mart'ta okullar açılacak mı, okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak 2 Mart mı? Ziya Selçuk’tan yeni açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı 1 Mart 2021 tarihinde başlayacağı açıklanan yüz yüze eğitimdeki erteleme dair açıklamada bulundu. Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk’tan yeni açıklama: Yüz yüze eğitim 1 Mart’ta açılacaktı, yüz yüze eğitim ertelendi mi? Okulların açılma tarihi 2 Mart mı?

1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmi ve özel tüm okullarda yapılacak yüz yüze eğitime ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk’tan yeni açıklama: Yüz yüze eğitim 1 Mart’ta açılacaktı, yüz yüze eğitim ertelendi mi? Okulların açılma tarihi 2 Mart mı?

Okullar ne zaman açılacak, 1 Mart’ta mı?

Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.