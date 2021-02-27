1 Mart'ta liselerde sınav mı olacak? Sınavlar ertelendi mi, lise sınavları iptal mi, 1. dönem sınavları yapılacak mı?

Koronavirüs salgıyla mücadele kapsamında online eğitime devam eden lise öğrencileri, 1 Mart'tan itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek. Okulların açılacak olması nedeniyle öğrenciler gündemine sınavları aldı. Sınavların iptal olup olmayacağı merak ediliyor. 1 Mart'ta liselerde sınav mı olacak? 1 Mart lise sınavları iptal mi, hangi sınıflar sınav olacak? 1 Mart’ta sınavlar ertelenecek mi?

Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınavları 15 Şubat'ta uzaktan eğitime başladı. 1 Mart'tan itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek lise öğrencileri ise sınavlar konusunu gündemine aldı. Sınavların iptal olup olmayacağı araştırılıyor. 1 Mart'ta liselerde sınav mı olacak, 1 Mart'ta hangi sınıflar sınav olacak? 1 Mart’ta sınavlar ertelenecek mi?

LİSELERDE SINAV İPTAL Mİ ERTELENECEK Mİ?

A Haber canlı yayınına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların iptal olup olmayacağı yönündeki sorulara şu yanıtı verdi:

Liseli öğrencilerimizin sınavları, önümüzdeki ay Mart ayı sonuna kadar illerin risk değerlendirmesine bakarak karar verilecek. Bizim sınavda sorumlu tuttuğumuz yer 1 Kasım'a kadar olan süre. Zaten az konu var. Biz eğer hiç sınav yapmazsak sürekli olarak bir birikim olacak. Bizim bazı değerlendirmeye dair ihtiyacımız var. Tamamlama destekleme çalışmalarını üretmek için değerlendirmeye ihtiyaç var.

1 MART’TA LİSELERDE SINAV OLACAK MI, YÜZ YÜZE SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci döneminde yüz yüze yapılamayan sınavlara ilişkin bilgilere de yer verildi.

Buna göre, liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak, sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

HER SINAV, BİR DERS SAATİ SÜRE VERİLEREK UYGULANACAK

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak.

Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında, bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları, bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Öğrenci hareketliliğini asgari düzeyde tutmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için iki ders, zorunlu hallerde en fazla üç dersten sınav yapılabilecek.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak.

Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek. Sınavlar, Kovid-19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere uygun bir şekilde yapılacak.

SINAV İÇİN SEYAHATE GEREK YOK

Bizim bir ulusal destekleme programımız hazırlanıyor. Türkiye 3 kanal kurabilen ve her yayını 3 kez tekrar eden bir altyapı kurabilmiş birkaç ülkeden biri. Erişimi az olan öğrencilerimize tablet dağıttık EBA destek noktalarımız var. 25 bin sorunun olduğu mobil soru bankamız var internet olmadan da izleyebilirsiniz. Bütün bunlar destekleniyor. Öğrencimiz isterse yüz yüze görmek isterse ağustostan beri kapı açık. Şehir dışındaki bir öğrenci kendi okul türünden herhangi bir okula gidip sınava girebilir."

Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime, 1 Mart'tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek.

Bilim ve sanat merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze/uzaktan başlayacak.

ÖĞRETMENLERE KOVİD-19 AŞISI UYGULANMASINA BAŞLANDI

Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulunda öğretmenlere Kovid-19 aşı uygulaması programına katıldı.

Burada Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Selçuk, "Öğretmenlerimizin ilgili sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılması söz konusu olacak." dedi.

Sağlık Bakanlığının, aşı tedarik sürecine ilişkin planlamayı yaptığını ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Biz kendilerine 1 milyon 259 bin çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi e-Nabız'da ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da yine istedikleri şekilde randevu sistemi oluşuyor ve oraya bağlı olarak aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz içinde aynı şekilde bir uygulama söz konusu olacak."