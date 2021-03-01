1 Mart altın fiyatları| Bugün güncel gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Geçen hafta aşağı yönlü hareketlenmeler ile 1717 seviyelerini test eden ons altın, haftayı yaklaşık olarak yüzde 2.67 değer kaybı ile 1733 seviyelerinde kapatmıştı. Dolar endeksinin güçlenmesiyle birlikte Ons Altın’da görülen değer kaybı derinleşiyor. Küresel piyasa borsalarında sert satışlar görüldü. Ons Altın’da yaşanan değer kaybı devam ederken Dolar/TL kurunda yukarı yönlü seyir sonrasında Gram Altın geçen hafta içinde en yüksek 424 seviyesini gördü. Ons Altın’ın izleyeceği seyir Gram Altın için önemini koruyor. Gelişmekte olan ülkeler para birimlerinde yaşanan satış baskısının devam etmesi halinde Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi bekleniyor. Yatırımcı altın fiyatlarını takip ediyor. Peki, Bugün güncel gram altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı kaç lira? İşte 1 Mart güncel altın fiyatları...

Geçen hafta ABD tarafında hazine tahvil faizlerindeki hareketlilik altın fiyatlarını etkiledi. FED ’in sıradaki ilk Fed faiz artırımı beklentileri, yatırımcının gündeminde. Bu gelişmeler ise altın fiyatları üzerinde sert baskılar oluşmasına neden oldu.

Yeni haftanın ilk işlem gününde de küresel piyasalarda Johnson&Johnson’ın geliştirdiği tek dozluk Covid-19 aşısının FDA’dan onay alması piyasalarda iyimserliğe neden olurken gözler, ABD yardım paketinin Senato görüşmeleri, koronavirüs salgınındaki son durum ve aşılama çalışmalarında olacak. Altının onsu yeni haftanın ilk işlem gününde ise düşüşe tepki vererek 1750 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Ons Altın’ın izleyeceği seyir Gram Altın için önemli. Analsitler, gelişmekte olan ülkeler para birimlerinde yaşanan satış baskısının devam etmesi halinde gram altında yukarı yönlü hareketin devam edeceğini belirtiyor. Peki, Bugün güncel gram altın fiyatları ne kadar? Altının gramı ne kadar oldu? Bugün çeyrek ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 1 Mart güncel altın fiyatları...

ALTINDA SON DURUM NE? 1 MART ALTIN FİYATLARI

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 414,71 liradan alınıyor, 414,79 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 673,27 liradan alınıyor, 688,71 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın bugün 1.342,34 liradan alınıyor, 1.377,42 liradan satılıyor.

BUGÜN CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.794,00 liradan alınıyor, 2.836,00 liradan satılıyor.

ALTIN YORUMLARI

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki bozulma önemli ölçüde ons altın fiyatlarını baskılıyor. Tüm dünyada artan faizler piyasanın dengesini bozdu ve bu durumun sürmesi ons altındaki yükselişleri sınırlı kılabilecek önemli bir etken. Şimdilik algılamalardaki bozulmanın ne zaman düzeleceğine yönelik bir yorumda bulunmak çok zor. Piyasa anomalisinde oluşan belirsizlik oynaklığın yüksek kalmasını destekliyor.

Ons altın fiyatları için ABD 10 yıllık tahvil faizlerini izlemekte fayda olacak. Bu cephede Fed başkanlarının açıklamaları sözlü yönlendirme olması açısından önemli olabilir. Dolayısıyla bu çerçevede gelişmelerin izlenmesinde fayda var.