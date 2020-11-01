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1 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı

01 Kasım 2020 Pazar - 19:02 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 19:33

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi yaşamını yitirdi.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi  yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu.
 
Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1515 kişi  iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 325 bin 486'ya  yükseldi.
 
Toplam test sayısı 14 milyon 125 bin 157'ye ulaştı. Hasta sayısı 377  bin 473, vefat sayısı 10 bin 326, ağır hasta sayısı 2 bin 177, aktif hasta sayısı  41 bin 661 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,  yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1,  ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat,  filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.
 
"Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
 
"Bugün tespit edilen 2 bin 106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki  yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık  personelimiz her olağanüstü durumda olağanüstü fedakarlıkla çalışıyor. Onlara  destek olmak için tedbirlere uyun."
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs 1 Kasım
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