1 Kasım altın fiyatları! Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen altın, yeni aya cuma günkü kapanış fiyatlarının altında başladı. Yatırımcı Kasım ayının ilk gününde altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altındaki anlık grafik dalgalı seyrini devam ettirirken sıklıkla “Altın yükselir mi, düşer mi? Altın Fiyatları bugün ne olur? Altın alınır mı?” soruları araştırılıyor. Peki, Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 1 Kasım 2021 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatları hafta sonu dalgalı seyir izlerken, haftayı ons altın kaynaklı yüzde 1’lik gerileme ile kaptmıştı. Altının onsunun bin 782 dolara çekilmesiyle birlikte iç piyasada gram altın ve çeyrek altın gerileme yaşadı. Altında hareketlilik sürerken uzmanlar yükseliş trendinin devam edeceği yorumlarını yapıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı bugün 550,14 liradan alınırken, 550,24 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 869,38 liradan alınıp, 889,18 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 601 liradan geri alınırken, 3 bin 655 liradan da satışa sunuluyor.

1 KASIM ALTIN FİYATLARI!

Altın Alış Satış Gram Altın 550,14 550,24 Ceyrek Altın 869,38 889,18 Cumhuriyet Altını 3.601,00 3.655,00 Tam Altın 3.586,19 3.676,35 Yarım Altın 1.733,32 1.778,35 Ons Altın 1.784 1.784 Has Altın 550,14 550,24 22 Ayar Bilezik 495,55 495,98

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