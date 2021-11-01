1 Kasım altın fiyatları! Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları hafta sonu dalgalı seyir izlerken, haftayı ons altın kaynaklı yüzde 1’lik gerileme ile kaptmıştı. Altının onsunun bin 782 dolara çekilmesiyle birlikte iç piyasada gram altın ve çeyrek altın gerileme yaşadı. Altında hareketlilik sürerken uzmanlar yükseliş trendinin devam edeceği yorumlarını yapıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı bugün 550,14 liradan alınırken, 550,24 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 869,38 liradan alınıp, 889,18 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 601 liradan geri alınırken, 3 bin 655 liradan da satışa sunuluyor.
1 KASIM ALTIN FİYATLARI!
Altın
Alış
Satış
Gram Altın
550,14
550,24
Ceyrek Altın
869,38
889,18
Cumhuriyet Altını
3.601,00
3.655,00
Tam Altın
3.586,19
3.676,35
Yarım Altın
1.733,32
1.778,35
Ons Altın
1.784
1.784
Has Altın
550,14
550,24
22 Ayar Bilezik
495,55
495,98
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