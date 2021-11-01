1 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve ölü sayısı...

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. 1 Kasım 2021 günü virüse yakalanan ve hayatını kaybeden kişi sayısı belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 296 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,55, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,31 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 486 bin 234 doza yükseldi.

Amasya, Muğla, Kırklareli, Balıkesir, 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu Osmaniye , Çanakkale, Eskişehir Edirne ve Zonguldak oldu.

Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Mardin , Bingöl, Bitlis Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.