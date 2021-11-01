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1 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve ölü sayısı...

AA |  01 Kasım 2021 Pazartesi - 20:17 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 20:43

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. 1 Kasım 2021 günü virüse yakalanan ve hayatını kaybeden kişi sayısı belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin  678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 29 bin 296 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,55,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,31 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 486 bin 234  doza yükseldi.
 
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek  olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve  Bayburt olarak sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  açıklamada, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz  aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla  sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz.  Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var." ifadelerini  kullandı.
 
 

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