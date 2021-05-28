1 Haziran sonrası normalleşme planı nasıl olacak, sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Yeni normalleşme adımları merak ediliyor!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin kademeli olarak azaltılması bekleniyor. Tedbirlerin ardından vaka sayılarının azalması 1 Haziran ile birlikte kısıtlamaların gevşetilmeye başlayacağını gösteriyor. Peki, 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak, sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi? Yeni normalleşmeyle nereler açılacak, hangi kararlar alınacak.

Türkiye genelinde üç haftalık tam kapanma sonrasında, 17 Mayıs'ta kademeli normalleşmeye geçildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre kademeli normalleşme 1 Haziran'a kadar devam edecek. Sokağa çıkma yasağı hafta içi akşam dokuzdan sabah beşe kadar ve hafta sonu ise cumadan pazarı kapsıyor. Peki, 1 Haziran sonrası sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, normalleşme nasıl olacak?

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada vaka sayıları düşmeye başladığı için, "gelişmeler ve normalleşme ile ilgili yeni planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden ülkemizin kurtulacağı açıkça görünür hale gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

RESTORANLAR

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar:

Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.

DÜĞÜNLER

Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.

İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.

MASKE ZORUNLULUĞU

Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi.

Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

HALI SAHALAR

Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.